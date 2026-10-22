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أسرار الصحف 22-10-2026

اسرار
2026-10-21 | 23:48
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أسرار الصحف 22-10-2026
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أسرار الصحف 22-10-2026

النهار

 

اتسم الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع نقابة موظفي أوجيرو، بحضور الوزير شارل الحاج ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، باجواء متشنجة. ونقل عن المجتمعين ان الرئيس رفض مطالب النقابة، ثم غادر قائلا: "كل ما يريده الوزير الحاج سأمشي به، وأنا سأكلم الرئيس بري".

 

أبلغ مرجعان كبيران رجل اعمال أثيرت ضجة حيال اقدامه على شراء عقارات في المتن الشمالي بأن لا يتوقف عند هذه الحملة ما دام يعمل وفقا للقوانين والاجراءات المطلوبة وتطبيق الشفافية المالية في عملية التحويلات المالية.

 

لم تتلق سفارة غربية بارتياح اقدام المجلس الدستوري على استبعاد مادة رئيسة من قانون اعادة هيكلة المصارف، الأمر الذي يوقف عمليا تعاطي صندوق النقد الدولي مع لبنان وامكانية استعادة الودائع في المصارف. وجرى التوقف عند حذف عبارة "بحسب المعايير الدولية".

 

فوجئت اوساط في دار الفتوى وجهات سنية عدة من السهام التي وجهت ضدها من الشيخ خلدون عريمط بعد اخلاء سبيله. ونصحته بـ "عدم تناول هذا الموضوع في الاعلام. فلا حاجة للتذكير بالتجاوزات والاخطاء التي ارتكبها في حق ابناء طائفته اولا".

 

 

الجمهورية

 

يتجاوز تحرُّك الوفد اللبناني في الاجتماعات المالية الدولية ملف التمويل المباشر، ليشمل الإصلاح الضريبي وخلق فرص العمل وتحديث المعابر، لتعزيز التجارة مع دولة مجاورة.

 

أثار وزير بحقيبة سيادية استياء حزب فاعل من الطائفة نفسها، بسبب عدم السماح لتموّلين كبار لهذا الحزب، باستحداث تراخيص جديدة في مجال قد يؤثر سلباً على صورة لبنان، لكنّ ذلك لم يكن كافياً لدول خارجية تطلب معالجة وضع المؤسسات الموجودة في الماضي أيضاً.

 

تتعرّض وزيرة بحقيبة حسّاسة اجتماعياً، إلى حملة جديدة، هذه المرّة نتيجة قرارها صرف الآلاف ضمن خطة إعادة هيكلة القطاع العام، وعدم توفّر أعمال لهم ضمن هيكلية القطاع الجديدة.

 

 

اللواء

 

أُدخلت إضافات على ملف الأساتذة المرشحين للتفرغ، بناءً على طلب جهات عليا، لإحداث ما يمكن اعتباره "توازن ما" طائفي، من دون مراعاة الاصول الادارية والاكاديمية المعمول بها..

 

تمكنت فرق المراقبة في وزارة الاقتصاد من كشف مؤسسات تنتج أغذية فاسدة مما فاقم المخاطر لدى المستهلك اللبناني..

 

خضعت التحقيقات التي جرت، ولم تتوقف مع عناصر حزبية، لتجاذبات متعددة، بين حرص على الاستقرار والمضي بقرارات ملاحقة!

 

البناء

 

يقول مصدر إعلامي روسي إن زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى سان بطرسبورغ، ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحادي والعشرين من تشرين الأول، قد جمعت ملفات أوكرانيا وإيران والديزل، كاشفة اتساع حاجة واشنطن إلى التفاهم مع موسكو. بعدما جاء ويتكوف من أوسلو حاملاً نتائج محادثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيراً إلى أن الملف الإيراني كان حاضراً بقوة حيث أكد بوتين أن فرص الدبلوماسية قائمة، وأن التوصل إلى اتفاق مع طهران ممكن وضروري، مجدداً استعداده للمساعدة، ورأى أن موسكو تحتل موقعاً تفاوضياً تتقاطع فيه حاجة ترامب إلى تخفيف أسعار الوقود مع بحثه عن مخرج للمواجهة مع إيران وتسوية للحرب الأوكرانية. وأعاد أهمية الزيارة إلى انتقال العلاقة إلى معالجة مصالح متشابكة، تستطيع روسيا عبرها تحويل حضورها في سوق الطاقة وعلاقتها بطهران إلى نفوذ في صياغة التسويات، فيما تضغط الاستحقاقات الانتخابية على قدرة الرئيس الأميركي على إطالة الانتظار وتحمل كلفته.

 

يرى مصدر دبلوماسي أن التقارب التركي مع طرفَي الانقسام الليبيّ يضع مصر أمام خسارة تتجاوز الخلاف على ترسيم الحدود البحريّة، لأن أنقرة نجحت في توسيع حضورها من الغرب إلى الشرق، وانتزاع موافقة البرلمان الليبي على اتفاق كانت القاهرة تراهن على استمرار رفضه. ويقول المصدر إن تركيا بعدما انتزعت ليبيا من حصن مصر حوّلت هذا الاختراق إلى ورقة ضغط على التفاهم المصري اليوناني بشأن مناطق استثمار النفط والغاز، ما يجعل انضمام مصر إلى حلف مكة أكثر تعقيداً، ويدفعها إلى فصل دعم السعودية عن الارتباط بترتيب أمني يمنح أنقرة نفوذاً إضافياً. ويضيف أن نقطة الضعف المصرية تكمن في تقاطع شراكاتها ومصالحها الطاقوية مع "إسرائيل"، بما يضيّق قدرتها على حشد موقف عربي خلفها، ويمنح تركيا مساحة لتوظيف هذا الالتقاء سياسياً. ويخلص المصدر إلى أن القاهرة تواجه اختباراً لاستقلال قرارها، كيف تحمي حقوقها البحرية ونفوذها الليبي، من دون الارتهان لشراكات المتوسط أو الدخول في حلف تتعارض مصالح بعض أطرافه مع مصالحها المباشرة، في لحظة تتبدّل فيها التحالفات الإقليمية وتتداخل حسابات الأمن والطاقة.

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22-10-2026

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