أسرار الصحف 27-10-2026

النهار



- يشكو لبنانيون من توقف هواتفهم الخليوية التي اشتراها بعضهم منذ ما يقارب الخمس سنين ومن محال في بيروت مما يضع مسؤولية دفع الرسوم الجمركية على عاتق التجار وليس الشاري الذي لم يتم إعلامه بالأمر، وسألوا عمّا إذا كانوا يستفيدون من عفو خاص بسبب مرور الزمن.



- يعاني المواطنون الذين يقصدون قصر العدل في بيروت من بطء الاجراءات التي تُتيح لهم الدخول بسبب قلة عدد عناصر التفتيش وتنظيم الدخول.



- على الرغم من تحركات قوى الأمن الداخلي لضبط المخالفات إلّا أنّ كل الإجراءات لم تتمكن حتى الساعة من تخفيف فوضى الدراجات النارية وتأثيرها السيّئ على حركة المرور.



- يزداد الطلب على مساحات إضافية في قلب العاصمة بيروت لمزيد من المقاهي والمطاعم بما يوحي ألا أزمة مالية أو اقتصادية في لبنان.



- يقول مرجع دستوري إنّ اللامركزية الادارية الموسعة في ظروف مشابهة لأوضاع لبنان إنّما هي شكل من أشكال التقسيم بعد سيطرة قوى الأمر الواقع على المحافظات بغطاء رسمي.



- تتأكد تحديات تطبيق المناهج التربوية الجديدة في المدارس الرسمية في ظل غياب الأساتذة المتعاقدين وضعف الإمكانات المالية لتوفير الضرورات للتلامذة.





الجمهورية



- أورد تقرير غربي اسم قاض في محكمة لبنانية غير عادية، أمامه ملف يمسّ بالأمن القومي اللبناني، وأنّه يمتنع عن اتخاذ إجراءات ضرورية، لأنّ الملف يورّط ويمسّ جهة حزبية هو مقرَّب منها وتهدّد باستخدام الشارع.



- كشف تقرير غربي عن عمليات تجنيد مقاتلين لصالح حزب عاش خسائر في صفوفه، وهؤلاء معظمهم مسيحيون سبق وأن داروا في خلفية ثلاثة أحزاب.



- خفت بريق عرض استثمار في قطاع يعاني هدراً لسنوات طويلة، مع الوصول إلى النقاط الحساسة سياسياً وبالنسبة إلى الكارتيلات وتفكيكها: شروط استمرار التمويل، توزيع المخاطر، مدّ الشبكات، الجباية، قطع الخدمة، التسعير غير الثابت.





اللواء



- لا يزال موضوع الفجوة المالية عنصر خلاف مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية المعنية.



- تشهد حركة العقارات المبيعة ما يشبه الكساد، على الرغم من استمرار النزوح وعمليات التهجير..



- تشهد عواصم كبرى في العالم والإقليم عودة مغتربين ليس من لبنان فقط وإنما من دول مجاورة إلى بلدانهم!





البناء



- يرى مصدر أمني إقليمي أن دلالة القصف الأردني جنوب سوريا تتجاوز استهداف الجماعات المتهمة بالارتباط بعملية الكرك، لتكشف طبيعة التعامل مع السيادة السورية. فوجود لجنة تنسيق استخباراتي تعمل على المداهمة والاعتقال كان يتيح معالجة الملف بتبادل المعلومات وضبط المشتبه بهم والتحقيق معهم، وصولاً إلى كشف الشبكات والجهات الداعمة. لكن اختيار القوة الجوية يوحي بأن عمّان أرادت إعلان الانتقام المباشر وتقديم صورة الرد الحاسم لجمهورها، ولو كان الثمن إضعاف صورة الدولة السورية واحترام سلطتها على أراضيها. ويعتبر المصدر أن هذا السلوك يكرّس المنطق الذي تتبعه "إسرائيل"، حين تمنح نفسها حق تحديد الأخطار داخل سوريا وضربها وفق حساباتها الأمنية. وهكذا يتجه الجنوب السوري إلى التحول لمنطقة أمن إقليمي، تتولى القوى الخارجية إدارة ملفاتها، فيما ينحسر حضور دمشق حتى سياسياً. ويخلص إلى أن التنسيق، إن شمل الضربة، يجعل السؤال أشدّ إلحاحاً: لماذا تُستخدم مؤسسات الدولة لتسهيل تحرك الآخرين، بينما تُستبعد من ممارسة دورها الأصلي في حماية الأمن والسيادة وإنفاذ القانون وملاحقة المتهمين أمام قضائها الوطني؟

