أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 28-10-2026
اسرار
2026-10-28 | 00:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
أسرار الصحف 28-10-2026
النهار
- يُلاحَظ أنّ عدداً من النواب المنتمين الى أحزاب وتيارات سياسية، يتجنّبون الإدلاء بمواقف حول التطورات الديبلوماسية والعسكرية في المنطقة، لدقة الوضع والتحولات والمتغيرات المتسارعة، وبناء على توصيات رؤساء أحزابهم بعدم الخوض في أي حديث صحافي.
- قال ناشط سياسي إنّ هدف حزب "القوات اللبنانية" من طلب تقصير ولاية مجلس النواب الحالي الممدد لنفسه، إقفال الباب على أي تمديد إضافي له بعد السنة 2028، في ظل كلام بدأ يتردد عن تمديد إضافي لسنتين يجعل الولاية الممددة كاملة بأربع سنوات.
- تنفي مصادر رئاسة الجمهورية أي نية لتعديل حكومي، لا إمكان منطقياً للتفكير به في الوقت الحالي وهو ما أكّده رئيس الوزراء نواف سلام لـ"النهار" أمس.
- يكشف رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، عن الجهود المبذولة والاتصالات الجارية لتأمين قرض بديل عن القرض الأوروبي، لتوسعة أوتوستراد جونية بعدما تم سحب مبلغ الـ 75 مليون دولار التي كانت مخصصة له لتمويل حاجات النزوح.
- يتبيّن أنّ القضاة في قصور العدل، يُسدّدون إشتراكاً شهرياً إلى صندوق ابتدعون بأنفسهم، لضمان شراء المواد الضرورية للتنظيف والخدمات الصحية في ظل غياب الأموال المخصصة لذلك.
الجمهورية
- كرّر مسؤول في مؤسسة دولية على مسمع وزير، أنّه يمكن للمساعدات الخارجية أن تخفِّف الضغط المالي وتدعم إعادة الإعمار، لكنها لا تغني عن إصلاح إدارة المرافق العامة والمالية الحكومية.
- يُستشفّ من تعثّر المفاوضات، أنّ الخلاف لا يدور على تفاصيل تقنية فحسب، بل على ترتيب الالتزامات بين وقف الهجمات الإسرائيلية، والتحقق من الإجراءات اللبنانية، والانسحاب الإسرائيلي.
- أوحت طبيعة المحادثات العسكرية، بأنّ راعي الاتفاق يسعى إلى الانتقال من التعهدات العامة إلى خطوات يمكن قياسها ميدانياً، ممّا يُفهَم على أنّها التزامات جديدة على لبنان.
اللواء
- حسب دبلوماسي لبناني على صلة عضوية بملف التفاوض، فإن الجانب الأميركي يدرك أن الفرصة غير متاحة لإحداث خرق، ولو بسيط، ومع ذلك يحرص على المفاوضات لعدم الإيحاء بعكس ذلك.
- نُمي لنائب جبيلي، خرج من تيار معروف بأن السعي لتثبيت مرشح بديل عنه، قطع شوطا، فعاد لتسجيل حضوره اليومي ليبقى في قلب المشهد.
- توسعت مهام مصرف لبنان، مع التطور التقني لجهة الرقابة على التحولات المالية الآتية من الخارج.
البناء
- يستبعد مختص بالشؤون الإسرائيلية أن يتمكن بنيامين نتنياهو، حتى لو أراد، من استغلال الفترة الفاصلة بين الانتخابات وتشكيل حكومة لخصومه، أو تقرير العودة إلى الاقتراع، لشن حرب واسعة على إيران. فسهولة تحريك الجيش ترتبط بطبيعة المهمة، وتكون أكبر عندما يتعلق الأمر برد دفاعي أو بعملية وقائية محدودة ومضبوطة المخاطر. أما حرب بحجم المواجهة مع إيران، فتحتاج إلى غطاء استراتيجي يتجاوز حسابات رئيس حكومة يصارع للبقاء. فإذا كانت بقرار أميركي، يرجح أن يجري تنسيقها مع نتنياهو وخصومه وقيادة الجيش، لضمان استمرار الالتزامات مهما تغيرت الحكومة. وإذا غاب القرار الأميركي، تصبح قدرة نتنياهو على فرض الحرب أضعف، خصوصاً عندما يبدو توقيتها مرتبطاً بمستقبله السياسي، وتضع أمن "إسرائيل" وعلاقتها بواشنطن أمام مخاطرة كبيرة. ويرى المختص أن القيادة العسكرية ستطالب بأهداف واضحة وتقدير للكلفة وحدود للتصعيد، ما يجعل تحويل المرحلة الانتقالية إلى فرصة لحرب شخصية احتمالاً مستبعداً، وإن بقيت العمليات المحدودة ورسائل القوة جزءاً من أدوات المناورة والضغط خلال التفاوض على الحكومة المقبلة أو التحضير لانتخابات جديدة.
- يرى مصدر دبلوماسي أوروبي أن الاستخفاف بمستوى النشاط الدبلوماسي المحيط بالحرب الأميركية الإيرانية يحجب دلالته الأساسية، فالأمر يتجاوز اتصالات استطلاعية أو وساطات روتينية. حيث إن تزامن وجود الرئيس الإيراني وأمير قطر في روسيا، وترتيب لقاء لكل منهما مع الرئيس فلاديمير بوتين، يضع موسكو عند تقاطع الرسائل والمقترحات والضمانات المحتملة. وبالتوازي، يحمل حضور وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، بثقله داخل العائلة الحاكمة وقربه من ولي العهد، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، معنى يتجاوز الصفات الوظيفية. هؤلاء يمثلون دوائر القرار الفعلي في دولهم، ويتمتعون بقنوات خاصة مع مراكز القرار الأميركية، ما يمنح تحركهم قدرة على نقل المواقف واختبار التسويات ومناقشة الالتزامات. ويعتبر المصدر أن اجتماع هذا المستوى من التمثيل مع هذا التوقيت يستدعي البحث عن مضمون سياسي قيد الإعداد. فلا ضمان بأن الاتفاق أصبح جاهزاً، لكن حجم الاستثمار الدبلوماسي يوحي بأن الأطراف تبحث بجدية عن مخرج، وتعمل على تحديد أثمانه وضماناته وكيفية تقديمه، بما يسمح بتحويل التفاهمات إلى التزامات قابلة للتنفيذ.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 27-10-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2026-10-10
أسرار الصحف المحلية ١٠-١٠-٢٠٢٦
اسرار
2026-10-10
أسرار الصحف المحلية ١٠-١٠-٢٠٢٦
0
اسرار
2026-09-27
أسرار الصحف 28-9-2026
اسرار
2026-09-27
أسرار الصحف 28-9-2026
0
اسرار
2026-08-28
أسرار الصحف 28-8-2026
اسرار
2026-08-28
أسرار الصحف 28-8-2026
0
اسرار
2026-10-27
أسرار الصحف 27-10-2026
اسرار
2026-10-27
أسرار الصحف 27-10-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2026-10-27
أسرار الصحف 27-10-2026
اسرار
2026-10-27
أسرار الصحف 27-10-2026
0
اسرار
2026-10-26
أسرار الصحف 26-10-2026
اسرار
2026-10-26
أسرار الصحف 26-10-2026
0
اسرار
2026-10-23
أسرار الصحف 24-10-2026
اسرار
2026-10-23
أسرار الصحف 24-10-2026
0
اسرار
2026-10-22
أسرار الصحف 23-10-2026
اسرار
2026-10-22
أسرار الصحف 23-10-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-15
"مياه بيروت": توقيف قناة الجر الرئيسية من نبع جعيتا إلى محطة التكرير في ضبية من 17 وحتى 20 تموز لاستكمال أعمال الصيانة
أخبار لبنان
2026-07-15
"مياه بيروت": توقيف قناة الجر الرئيسية من نبع جعيتا إلى محطة التكرير في ضبية من 17 وحتى 20 تموز لاستكمال أعمال الصيانة
0
رياضة
05:49
نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز
رياضة
05:49
نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز
0
أخبار لبنان
2026-08-19
نقابة إتحاد القصابين وتجار المواشي تعترض على قرار إغلاق المزارع حول المطار
أخبار لبنان
2026-08-19
نقابة إتحاد القصابين وتجار المواشي تعترض على قرار إغلاق المزارع حول المطار
0
أمن وقضاء
2026-10-18
متعاقدو "اللبنانية" أعلنوا استمرار الاضراب في الفروع كافة
أمن وقضاء
2026-10-18
متعاقدو "اللبنانية" أعلنوا استمرار الاضراب في الفروع كافة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:25
بوتين يتحدث عن تعاون محتمل مع الأميركيين في الغاز
أخبار دولية
04:25
بوتين يتحدث عن تعاون محتمل مع الأميركيين في الغاز
0
فنّ
04:23
محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)
فنّ
04:23
محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
04:21
فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات
تقارير نشرة الاخبار
04:21
فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات
0
أخبار دولية
01:58
ترامب: دعمي ساعد نتنياهو "كثيرا"
أخبار دولية
01:58
ترامب: دعمي ساعد نتنياهو "كثيرا"
0
أخبار دولية
01:48
نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمينية "قوية": لا يمكن القبول بحكومة تستند إلى دعم أحزاب عربية
أخبار دولية
01:48
نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمينية "قوية": لا يمكن القبول بحكومة تستند إلى دعم أحزاب عربية
0
أخبار دولية
19:39
آيزنكوت يحذّر نتنياهو: "إيّاك أن تجرؤ على استغلال أمن إسرائيل لخدمة مصالحك السياسية"
أخبار دولية
19:39
آيزنكوت يحذّر نتنياهو: "إيّاك أن تجرؤ على استغلال أمن إسرائيل لخدمة مصالحك السياسية"
0
أخبار دولية
18:18
بالأرقام الأخيرة: استطلاع رأي لنتائج الانتحابات الاسرائيلية
أخبار دولية
18:18
بالأرقام الأخيرة: استطلاع رأي لنتائج الانتحابات الاسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
العاصفة البريطانية هاري كاين تجتاح في طريقها جائزة الكرة الذهبية
تقارير نشرة الاخبار
14:46
العاصفة البريطانية هاري كاين تجتاح في طريقها جائزة الكرة الذهبية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
أسبوع السينما اللبنانية... أفلام مجانية وذاكرة لا تموت
تقارير نشرة الاخبار
14:44
أسبوع السينما اللبنانية... أفلام مجانية وذاكرة لا تموت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
16:07
إستطلاع لقناة ٢٤ الإسرائيلية في شأن النتائج الانتخابية
أخبار دولية
16:07
إستطلاع لقناة ٢٤ الإسرائيلية في شأن النتائج الانتخابية
2
أخبار دولية
16:19
اكسيوس: استطلاعات الرأي الإسرائيلية عند الخروج من مراكز الاقتراع تشير إلى أنّ كتلة نتنياهو تخسر
أخبار دولية
16:19
اكسيوس: استطلاعات الرأي الإسرائيلية عند الخروج من مراكز الاقتراع تشير إلى أنّ كتلة نتنياهو تخسر
3
أمن وقضاء
05:48
مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون
أمن وقضاء
05:48
مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون
4
رياضة
05:49
نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز
رياضة
05:49
نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز
5
أمن وقضاء
03:12
غرفة لتخزين المخدّرات عند مدخل مخيّم صبرا… وشعبة المعلومات تكشف نشاطها وتوقف متورّطَين!
أمن وقضاء
03:12
غرفة لتخزين المخدّرات عند مدخل مخيّم صبرا… وشعبة المعلومات تكشف نشاطها وتوقف متورّطَين!
6
خبر عاجل
17:10
استطلاعات الخروج: الليكود الحزب الأكبر لكن أحزاب المعارضة تتقدّم على معسكر نتنياهو بـ53 مقعدًا مقابل 50 و17 للأحزاب العربية
خبر عاجل
17:10
استطلاعات الخروج: الليكود الحزب الأكبر لكن أحزاب المعارضة تتقدّم على معسكر نتنياهو بـ53 مقعدًا مقابل 50 و17 للأحزاب العربية
7
أخبار دولية
10:46
الانتخابات الإسرائيلية: نسب الاقتراع مقارنة بعام ٢٠٢٢ حتى الساعة الثانية ظهرًا
أخبار دولية
10:46
الانتخابات الإسرائيلية: نسب الاقتراع مقارنة بعام ٢٠٢٢ حتى الساعة الثانية ظهرًا
8
أمن وقضاء
06:51
غادرت منزل جدّيها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
06:51
غادرت منزل جدّيها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More