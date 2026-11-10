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أسرار الصحف 10-11-2026
اسرار
2026-11-09 | 23:25
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أسرار الصحف 10-11-2026
النهار
لوحظ أنّ عباس علوية الفائز بعضوية مجلس شيوخ ميشيغن في الولايات المتحدة الأميركية تجنب التحدث في السياسة اللبنانية خلال إطلالة تلفزيونية خصوصاً، بعد معاقبة قنصل لبنان العام في ديترويت، فأجاب رداً على سؤال "مسؤوليتي تحسين السياسة الأميركية تجاه لبنان ولا أدخل في السياسة اللبنانية رغم عشقي لكل بقعة من لبنان، إلاّ في ما خص الاحتلال الاسرائيلي لبلدي والجنوب وبلدتي"، ولما سئل عن إمكان رفع دعوى ضد إسرائيل التي دمرت منزل عائلته في أرنون أجاب أنّه لا يقيم في لبنان.
علم أنّ وفد "حزب الله" الذي قصد المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج قال له "إنّ مهمتك تطبيق القانون وليس قرارات الحكومة، لأنّ قراراتها في ما يخص المقاومة وسلاحها تخالف الدستور".
يقول وزراء ومديرون عامون إنّ رئيس الحكومة نواف سلام يتصل بهم في ساعات متأخرة ليلاً، لسؤالهم عن ملفات تخص إداراتهم ودعوته لهم بمتابعتها وعدم تأخيرها.
كلما اجتمع أعضاء مجلس إدارة إحدى الهيئات الناظمة، علت أصواتهم وتصاعدت حدة السجال بينهم، حتى بات الصراخ يسمع في أروقة الوزارة المعنية. ويتبادل المجتمعون الكلام النابي والعبارات المهينة، في محاولة من كل طرف لإسكات الآخر.
الجمهورية
تعتبر أوساط سياسية، أنّ استمرار القصف والتفجير والتحرّكات البرية الإسرائيلية، بالتزامن مع الحديث عن ترتيبات أمنية جديدة، يعكس محاولة إبقاء الضغط الميداني قائماً بالتوازي مع المسار السياسي.
يتّجه حزب فاعل إلى رفع سقف خطابه في مختلف الملفات، مع إبقاء قنوات التواصل والحوار مفتوحة مع مسؤولَين كبيرَين.
تعتقد أوساط سياسية، أنّ إحياء ذكرى شخصية سياسية بارزة قد يشكّل إحدى محطات إعادة تثبيت حضور حزبه في المشهد الداخلي، في ظل التحوُّلات التي طرأت على التوازنات السياسية منذ تعليق عمله الانتخابي.
اللواء
لا يستبعد خبراء في السياسة الأميركية ان يقدم ترامب على مغامرة خارجية أو أكثر للحد من تأثير الكونغرس بعد الخسارة الماحقة التي مني بها في انتخابات الثلاثاء الماضي..
لا تزال العلاقة بين مرجع ووزيرة خدماتية تمر بعدم الاستقرار، على خلفية تعيينات وقرارات لكل منهما وجهة مختلفة؟!
يتوقع مصدر دبلوماسي اجنبي أن يطلق مرجع كبير مُبادرة جديدة تتلاءم مع المرحلة الجديدة.
البناء
تتوقف الصحافة الإسرائيلية أمام ما تسمّيه خطة أفيغدور ليبرمان لفتح الطريق نحو رئاسة الحكومة بمقاربة مختلفة لتجنيد الحريديم، تتيح جمعهم مع أحزاب التغيير خلف ترشيحه إذا استُنفدت فرص غادي آيزنكوت وبنيامين نتنياهو. وتعرض تال شنايدر في «زمان إسرائيل»، الموقع العبري لـ«تايمز أوف إسرائيل»، سيناريو انتظار انتهاء التكليفين، وصولاً إلى مرحلة البحث عن مرشح ثالث. أما مفتاح استمالة الأحزاب الدينية، فتشرحه «يديعوت أحرونوت» عبر موقعها «واينت»، حيث يعيد ليبرمان طرح مشروعه لعام 2018 أساساً للتفاوض، وهو يخلو من العقوبات الشخصية على المتخلفين، ويمنح المؤسسات الدينية ثلاث سنوات قبل بدء العقوبات المالية، مع أهداف تجنيد تدريجية وخيارات للخدمة المدنية. وتصف الصحيفة عرضه بأنه أكثر سخاء للحريديم من مشروع نتنياهو، وتنقل أن سياسيين حريديم يثقون بتعهداته أكثر. ما يفسّر رفضه حكومة تستند إلى الأحزاب العربية بفتح باب التسوية مع الحريديم؛ فيصبح التجنيد أداة لبناء أكثرية بديلة، وتتحول معركة إخراج نتنياهو إلى منافسة على هوية خليفته، يحاول ليبرمان حسمها لمصلحته عبر تقديم نفسه جسراً بين معسكرين متخاصمين.
يرى دبلوماسي متابع لمسار التفاوض أن تزامن الإعلان الإيراني عن زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بوشهر مع زيارة رئيس الحكومة القطرية إلى واشنطن، وكلام ترامب عن استبعاد العودة إلى الهجوم ما دامت المفاوضات تتقدم، يوحي بأن الوساطة دخلت مرحلة بلورة المقايضة الحاسمة. فعودة المفتشين كانت المطلب الأساسي الذي ركّز عليه نائب الرئيس جي دي فانس، باعتبارها المكسب الذي تستطيع الإدارة الأميركية تقديمه لتبرير الاتفاق. وفي المقابل، اختصرت إيران جدول تنفيذ خطتها من سبعة أيام إلى يومين، متمسكة بأولوية تنفيذ التزامات إنهاء الحرب ورفع الحصار. ويعتبر الدبلوماسي أن إعلان بوشهر يقدّم إشارة تمهيدية إلى إمكان البناء على التعاون القائم مع الوكالة لمعالجة عودة المفتشين إلى المنشآت المقصوفة. ولذلك تتركز أهمية المحادثات القطرية في البحث عن ترتيب يضمن لطهران مطالبها، ويتيح لواشنطن إعلان مكسب رقابي واضح، بما يرجّح أن التفاوض بات يدور حول شروط إنجاز الاتفاق وتسلسل تنفيذه، وأن المسافة المتبقية تُقاس بقدرة الوساطة على تحويل هذا التقارب إلى التزامات متبادلة قابلة للتنفيذ.
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