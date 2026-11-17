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أسرار الصحف 17-11-2026
اسرار
2026-11-16 | 23:43
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أسرار الصحف 17-11-2026
النهار
- تزداد شكوى الأهالي من ارتفاع الأقساط في عدد من الجامعات الخاصة بعدما بلغت حدود 30 في المئة خلال العام الجامعي الحالي، في حين أن الرواتب والمداخيل لم تتحسن بالنسبة ذاتها مما يفاقم أزمة القدرة على السداد.
- وافق الفاتيكان على انتقال مدرسة راهبات الناصرة في الأشرفية إلى الرهبان الأنطونيين بعد مرحلة من الأخذ والردّ والتزام راهبات الناصرة الصمت، قبل أن تعلن الرئيسة العامة في روما عن مواعيد لاجتماعات من بعد مع الأهالي والمعلمين لطمأنتهم واطلاعهم على الاتفاق الذي يحفظ حقوقهم كاملة.
- تنتظر مصادر نقابية متابعة لقانون الإعلام الجديد كيفية تطبيق القضاء لبنوده، وخصوصاً في ظل تقدّم النائب سامي الجميّل بدعوى بحق من أقحم اسمه بقضية رجل الأعمال رضا الجفّال.
- تؤكد مصادر في الأمم المتحدة أن انتهاء ولاية قوة اليونيفيل العاملة في لبنان لا يعني انتهاء مهمة المنظمة الأممية التي تبقي على ممثل أمينها العام في بيروت إضافة إلى وكالاتها العاملة في لبنان والتي تضع خططاً لتفعيل عملها أكثر في الجنوب في المرحلة المقبلة، لكن المنظمة قد تخسر إحدى أدواتها الميدانية لرصد الانتهاكات وتوثيقها ليس أكثر.
الجمهورية
- تقول أوساط ديبلوماسية، إنّ استمرار الاتصالات الأميركية مع المسؤولين اللبنانيين، على الرغم من تباين الرؤى حول حصر السلاح و"اليونيفيل"، يؤكّد أنّ واشنطن مصرّة على إبقاء القنوات مفتوحة.
- تلفت أوساط سياسية، إلى أنّ تزامن زيارة موفدَين ديبلوماسيَّين، يتيح تنسيقاً في مقاربة الملفات اللبنانية، خصوصاً أنّ المرحلة المقبلة تتطلب تفاهمات حول الاستقرار الأمني والإصلاحات الحكومية ومستقبل العلاقات مع الخارج.
- تقول أوساط حكومية، إنّ مطالبة واشنطن بالتخلّي الطوعي عن السلاح، تضع الحكومة أمام ضرورة الموازنة بين الالتزامات الدولية والحفاظ على الاستقرار الداخلي، والترتيبات الإقليمية.
اللواء
- وفقاً لمعلومات عما دار في الاجتماع الاخير لاجتماع التفاوض في الولايات المتحدة، فإن الوفد اللبناني (العسكري) المفاوض حافظ على درجة عالية من التمسك بمطالب لبنان المعروفة.
- تراجعت الانتقادات العلنية بين حليفين سياسيين لسنوات، وارتُئي، التنسيق في ما خص النقاط المتفق عليها، تماماً كما حصل في انتخابات نقابة المحامين.
- سجلت أسعار بعض السلع الغذائية، النباتية وغيرها طفرة غير مسبوقة، قياساً للسنوات الماضية، وبالتوقيت التشريني.
البناء
- يسجّل مصدر دبلوماسي تراجع النبرة الداعية إلى إصدار قرار أممي يشرّع اتفاق الإطار الثلاثي، لصالح إعادة الاعتبار للقرار 1701 مرجعيةً للترتيبات المقبلة. ويعزو ذلك إلى الثغرات القانونية الجسيمة التي يتضمنها الاتفاق، ومجافاته معايير القانون الدولي، خصوصاً غياب نص صريح يلزم الاحتلال بالانسحاب ضمن جدول زمني، والتنازل غير المشروع عن ملاحقة جرائم الحرب، والمساس بحقوق السكان في العودة وإعادة الإعمار. ويتساءل المصدر عما إذا كان ممكناً الاستناد إلى اتفاق بهذه الثغرات في صياغة قرار أممي، معتبراً أن حديث المندوب الأميركي مايك والتز عن تعديل بعض فقرات القرار 1701 يكشف انتقال النقاش إلى البحث عن صيغة تستمد مشروعيتها من المرجعية الأممية القائمة. ويرى أن هذا التحوّل يمنح لبنان فرصة للعب دور محوري في تحديد مضمون القرار الجديد، عبر التمسك بالانسحاب الكامل والسيادة وحقوق الأهالي والمساءلة عن الجرائم، إذا أراد تصحيح الأخطاء التي ارتُكبت في اتفاق الإطار، ومنع انتقال البتّ بالشأن السيادي اللبناني إلى أيد غير لبنانية.
- تسجل وسائل الإعلام العبرية تريّث غادي آيزنكوت في حسم خياراته الحكومية حتى يستكمل السيطرة على الكنيست، ويحوّل أكثرية الاعتراض على بنيامين نتنياهو إلى قوة برلمانية قادرة على إدارة اللجان وفتح ملفات التحقيق وتغيير جدول التشريع. ويمنحه هذا التقدّم وقتاً لاختبار إمكان اجتذاب الحريديم، وحدود المرونة التي يمكن أن يذهب اليها أفيغدور ليبرمان لضمان مشاركتهم أو التفاهم معهم، خصوصاً حول التجنيد وعلاقة الدين بالدولة. طالما أن نجاح هذا المسار يتيح بناء صيغة حكومية أوسع، ويخفّف كلفة الاستناد إلى الأحزاب العربية داخل معسكره. أما إذا اصطدمت المحاولة بتناقضات يستحيل تجاوزها، فسيصبح الانتقال إلى حكومة أقلية مدعومة بالأصوات العربية خياراً يمكن تقديمه بوصفه نتيجة لاستنفاد البدائل. عندها تتغيّر المقارنة أمام ليبرمان وشركائه، بين خسارة فرصة إزاحة نتنياهو، وتحمل مسؤولية الفشل والذهاب إلى انتخابات جديدة تحت إدارته، وبين قبول حكومة أقلية تحقق التغيير بأصوات عربية. هكذا يحاول آيزنكوت أن يجعل ترتيب الخطوات وسيلة لإنضاج القرار، وإلزام حلفائه بمواجهة كلفة خياراتهم، بعدما تتضح حدود البدائل وتصبح مسؤولية تعطيل التغيير مكشوفة أمام جمهورهم الذي انتخبهم لإنجازه.
الديار
- أكدت مصادر نقابية مطلعة لـ"الديار" أنّ الخسارة غير المسبوقة لحزبي الكتائب والقوات اللبنانية في نقابة المحامين في بيروت فجر خلافًا بين الطرفين في ظل تبادل الاتهامات حول المسؤولية عن الهزيمة. ووفق المعلومات، تجري اتصالات على أعلى المستويات السياسية في الحزبين لتطويق الأزمة وحصرها بالشق النقابي بعد أن فشل كلا الحزبين في خيار تبني خيار اللائحة المُقفلة الذي أصرّت عليه "القوات" وقبلت به "الكتائب" على مضض ما ادى الى دفع ثمن كبير غير مسبوق ما ادى عمليا لإقصائهما من مجلس النقابة. وبعد الهزيمة بدأ تقاذف المسؤوليات بين الطرفين وألقى القواتيون باللوم على "الكتائب"، لانه لم تتم ادارة المعركة كما كان مقدر لها وقدم الكتائبيون ارقاما تجييرية تبين انها غير صحيحة، في المقابل يلقي الكتائبيون باللائمة على "القوات" لإصرارها على ترشيح محام رغم قلّة حضوره في النقابة، فضلاً عن الاصرار على اعتماد اللائحة المُقفلة.
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أسرار الصحف 16-11-2026
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