بيت الوسط في ذروة الغليان (الجمهورية)

الحريري يشعر بإهانة كبرى...

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LBCI News Lebanon

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الصورة في بيت الوسط تبدو في ذروة الغليان والتأزّم، وهذا ما تعكسه الأوساط القريبة من الرئيس المكلّف، وخصوصاً انّ الفيديو المسرّب، أشعر الرئيس المكلف سعد الحريري وفريقه السياسي وبيئته بإهانة كبرى، يستحيل تمريرها.



وأشارت هذه الاوساط لـ"الجمهورية"، الى انّ ما تضمنّه الفيديو، يعبّر عن نهج معتمد منذ ما قبل تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة، ويسعى منذ ذلك الحين الى وضع العراقيل، ليس فقط على تعطيل تأليف الحكومة بحجج وذرائع واهية، بل لاستهداف الرئيس الحريري شخصياً ومحاولة اقصائه عن تشكيل الحكومة ودفعه الى الاعتذار، بهدف تكليف شخصية تكون طيّعة في يد النائب جبران باسيل.