المصابون بمرض السرطان يراهنون على فتح مصرف لبنان للاعتمادات المطلوبة... (الشرق الأوسط)

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تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المصابين بمرض السرطان في لبنان يراهنون على فتح مصرف لبنان المركزي للاعتمادات المطلوبة لاستيراد علاجات مرض السرطان، بعد شح في الأدوية منع عشرة في المائة من المرضى من الحصول على أدويتهم على مدى الشهرين الماضيين.وفي اعتصام أقيم أول من أمس في بيروت، شارك فيه مدير عام وزارة الصحة، رفع مرضى السرطان في لبنان الصوت، ونددوا بالتقصير الحكومي عن توفير العلاجات. تقول إحدى المريضات في مقطع فيديو انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا جاهزة لأدفع ثمن العلاج... لكن يجب أن يتوفر في السوق أولاً".وأضاء هذا الاعتصام على أزمة إنسانية كبيرة، تطال آلاف مرضى السرطان في لبنان، كما تطال عشرات آلاف المرضى الآخرين، لجهة شح الأدوية في الصيدليات وعدم توافرها بعد الارتباك الذي حصل على خلفية رفع الدعم عن بعضها، وعدم فتح اعتمادات في المصرف المركزي لاستيراد المدعوم منها.وفي هذا السياق، أكدت مصادر وزارة الصحة لـ"" أن "فتح الاعتمادات مرتبط بمصرف لبنان المركزي"، لافتة إلى أن التعميم الذي أصدره أمس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "يفترض أن يحل الأزمة"، آملة أن يساعد هذا الإجراء في توفير العلاجات.