صمت رئاسي وبرودة حيال قرار "أمل" و"الحزب" (الجمهورية)

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رجحت مصادر سياسية مطلعة أن الصمت الرئاسي قد يكون تعبيرًا عن إمتعاض من مضمون بيان «الثنائي»الذي قد يكون فُهم على أنه انطوى على تحديد مسبق لجدول أعمال الحكومة، متجاوزًا في ذلك صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.وردًا على سؤال طرحته صحيفة ""، قالت أوساط "أمل" و"حزب الله": "لم نتوخ من قرارنا الدخول في بازار السياسة وردود الفعل، فلقد قمنا بهذه المبادرة إنطلاقًا من تحسسنا بما بلغه الوضع وآثاره الشديدة السلبية على كل اللبنانيين."وأشارت إلى أننا "استجبنا لمطالب الناس، مع تأكيدنا على موقفنا الأكيد والثابت والنهائي من ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وانحراف المحقق العدلي طارق البيطار وتجاوزه الأصول الدستورية، ومعركتنا مستمرة في هذا الإتجاه حتى تصحيح مسار التحقيق نحو كشف الحقيقة.