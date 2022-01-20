المفاوضات مع صندوق النقد مؤجلة... (الجمهورية)

أوضحت مصادر معنية بالتحضيرات للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي أن "هذه المفاوضات باتت مؤجلة ربما إلى ما بعد شباط المقبل، وخصوصًا أن الجانب اللبناني لم ينجز بعد أوراقه التفاوضية."ولفتت المصادر لصحيفة "" إلى أنه "على الرغم مما يُقال عن أن توافقًا قد تم بين وزارة المال ومصرف لبنان على تحديد أرقام الخسائر لتصل إلى نحو 70 مليار دولار، إلا أن العائق الأساس لدى الجانب اللبناني يكمن في عدم الإتفاق حتى الآن على مسألة توزيع هذه الخسائر، إضافة الى الجانب السياسي وما يُحكى عن تحفظات تضعها بعض الأطراف."