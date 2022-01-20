صحف اليوم
20 كانون الثاني 2022 - 01:33
Back

المفاوضات مع صندوق النقد مؤجلة... (الجمهورية)

المفاوضات مع صندوق النقد مؤجلة... (الجمهورية) Lebanon, news ,lbci ,أخبار صندوق النقد,المفاوضات,المفاوضات مع صندوق النقد مؤجلة... (الجمهورية)
episodes
المفاوضات مع صندوق النقد مؤجلة... (الجمهورية)
Lebanon News
أوضحت مصادر معنية بالتحضيرات للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي أن "هذه المفاوضات باتت مؤجلة ربما إلى ما بعد شباط المقبل، وخصوصًا أن الجانب اللبناني لم ينجز بعد أوراقه التفاوضية."

ولفتت المصادر لصحيفة "الجمهورية" إلى أنه "على الرغم مما يُقال عن أن توافقًا قد تم بين وزارة المال ومصرف لبنان على تحديد أرقام الخسائر لتصل إلى نحو 70 مليار دولار، إلا أن العائق الأساس لدى الجانب اللبناني يكمن في عدم الإتفاق حتى الآن على مسألة توزيع هذه الخسائر، إضافة الى الجانب السياسي وما يُحكى عن تحفظات تضعها بعض الأطراف."
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً