صحف اليوم
21 كانون الثاني 2022 - 01:57
21/01/2022 01:57:29
الحريري يبدأ باجتماعات داخلية... (الجمهورية)
الحريري يبدأ باجتماعات داخلية... (الجمهورية)
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LBCI News Lebanon
علمت صحيفة "
الجمهورية
" أن الرئيس سعد الحريري سيبدأ اليوم باجتماعات داخلية تشمل كتلة "المستقبل" النيابية وهيئة الرئاسة في تيار "المستقبل" ومكتبه السياسي، على أن يتخذ في ضوئها قراره النهائي من الإنتخابات ترشيحًا واقتراعًا.
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