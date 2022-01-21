الحريري يبدأ باجتماعات داخلية... (الجمهورية)

علمت صحيفة "" أن الرئيس سعد الحريري سيبدأ اليوم باجتماعات داخلية تشمل كتلة "المستقبل" النيابية وهيئة الرئاسة في تيار "المستقبل" ومكتبه السياسي، على أن يتخذ في ضوئها قراره النهائي من الإنتخابات ترشيحًا واقتراعًا.