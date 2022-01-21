صحف اليوم
21 كانون الثاني 2022 - 01:57
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الحريري يبدأ باجتماعات داخلية... (الجمهورية)

الحريري يبدأ باجتماعات داخلية... (الجمهورية) Lebanon, news ,lbci ,أخبار المستقبل,سعد الحريري,الحريري يبدأ باجتماعات داخلية... (الجمهورية)
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الحريري يبدأ باجتماعات داخلية... (الجمهورية)
Lebanon News
علمت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس سعد الحريري سيبدأ اليوم باجتماعات داخلية تشمل كتلة "المستقبل" النيابية وهيئة الرئاسة في تيار "المستقبل" ومكتبه السياسي، على أن يتخذ في ضوئها قراره النهائي من الإنتخابات ترشيحًا واقتراعًا.
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