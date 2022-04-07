صحف اليوم
07 نيسان 2022 - 00:30
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اليكم بنود "الاتفاق" مع صندوق النقد... (الأخبار)

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اليكم بنود &quot;الاتفاق&quot; مع صندوق النقد... (الأخبار)
Lebanon News
 نشرت صحيفة "الاخبار" شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهي خمسة:
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- تدقيق في مصرف لبنان.
- إقرار قانون الكابيتال كونترول.
- موافقة البرلمان على قانون موازنة 2022.
- إقرار تعديلات بنيوية على قانون السريّة المصرفية.
- قانون إعادة هيكلة المصارف.
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