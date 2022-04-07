صحف اليوم
07 نيسان 2022 - 00:30
07/04/2022 00:30:41
اليكم بنود "الاتفاق" مع صندوق النقد... (الأخبار)
اليكم بنود "الاتفاق" مع صندوق النقد... (الأخبار)
Lebanon, news ,lbci ,أخبار صندوق النقد, لبنان,مصارف,اليكم بنود "الاتفاق" مع صندوق النقد... (الأخبار)
LBCI News Lebanon
نشرت صحيفة
"الاخبار"
شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهي خمسة:
الإعلان
- تدقيق في مصرف لبنان.
- إقرار قانون الكابيتال كونترول.
- موافقة البرلمان على قانون موازنة 2022.
- إقرار تعديلات بنيوية على قانون السريّة المصرفية.
- قانون إعادة هيكلة المصارف.
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
صحف اليوم
مصارف
لبنان
صندوق النقد
إقرأ أيضاً