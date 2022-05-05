ملف النازحين السوريين يحضر في بعبدا اليوم (الجمهورية)

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LBCI News Lebanon

علمت "الجمهورية" أنّه وفي أوّل نشاط رسميّ له بعد انتهاء عطلة عيدي العمال والفطر السعيد، يترأس رئيس الجمهورية اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا اجتماعا موسعا لأعضاء الوفد المشارك في المؤتمر الخاص بالنازحين السوريين الذي سيعقد في بروكسيل ما بين 9 و10 ايار الجاري.



وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" ان الاجتماع سيضع إطاراً للموقف اللبناني الثابت من ملف النازحين. كما علمت "الجمهورية" انّ وفد لبنان الى المؤتمر سيكون برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ومعه عدد من المستشارين، وسينضمّ إليه سفير لبنان في بروكسيل المكلف لبنان لدى المنظمات الاممية المعنية.