عراجي لـ"الجمهورية": لقاح الجدري يحمي من "جدري القردة"

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أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية السابق الدكتور عاصم عراجي لصحيفة "" أن لا وجود لأي حالة فيروس جدري القردة جدية مشتبه فيها، وإنما بعض الأطباء يعتبرون أي طفح جلدي هو جدري القردي.أشار إلى أن جدري القردة لا يشكل خطورة كالكوفيد لأنه ليس سريع الإنتشار ولا يتحور، ولقاح الجدري يحمي من 85 إلى 90 في المئة من الفيروس، لافتًا إلى أنه حتى الساعة، منظمة الصحة الدولية تطمئن لأن نمطيته لا تختلف عن الجدري القديم الذي ظهر سنة 1970 في الكونغو.وقال عراجي إنه لا يوجد PCR للعدوى إنما فحص سريري فقط، موضحًا أن الإجراءات الوقائية ضرورية وأهمها غسل اليدين، وعدم الإختلاط بحامل العدوى، والإبتعاد عن لمس طفحه الجلدي كما الإبقاء على مسافة متر من المصاب، إضافة إلى أنه يتوجب عزل المصاب منعًا لنقل العدوى.وأكد أن لا داعي للخوف.