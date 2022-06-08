الاستشارات النيابية الاسبوع المقبل... وهذه هوية المرشح الوحيد لتشكيل الحكومة (الجمهورية)

علمت "الجمهورية"
أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون يَعتزم توجيه الدعوة غداً او بعد غد الى الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها في القصر الجمهوري لتسمية رئيس الحكومة الجديدة، على أن يكون موعد هذه الاستشارات الاسبوع المقبل، وذلك بعد إتمام مشاوراته التي يُجريها بعيداً عن الاضواء مع بعض القيادات والقوى السياسية.
ولفتت مصادر مطلعة على جانب من الاتصالات إلى أنّ الرئيس نجيب ميقاتي هو المرشح الوحيد لتأليف الحكومة الجديدة حتى الآن، كاشفة أنّ عملية التكليف ليست مرتبطة بأيّ ملف آخر على الاطلاق، وهي استحقاق سيحصل في حدّ ذاته بعيداً عن تفاهمات مسبقة او ضمانات او غيرها من الامور المرتبطة بالتأليف، والتي تُنشَر وتُبثّ في بعض وسائل الاعلام.
أمّا شكل الحكومة، فرجّحت المصادر أن يعمل ميقاتي، في حال تكليفه، على تأليف حكومة شبيهة بالحالية، من دون أن يعني ذلك انه سينجح في هذه المهمة.