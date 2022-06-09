قطار الدولرة يصل محطّة المدارس (نداء الوطن)

أوضح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ومنسق إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان الأب يوسف نصر أن دولرة الاقساط المدرسية تأتي في إطار استمرارية النظام التعليمي، لأن المطلوب من المؤسسات بات يفوق مدخولها، عدا عن مطالبة الأساتذة بتحسين وضعهم وعدم استقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء ما يزيد من أكلاف المدارس التشغيلية وأبرزها كلفة المازوت المرتفعة.
وحول آلية استخدام المساهمة بالدولار التي ستسدّد من الأهالي، شرح الأبّ نصر في حديث لـ"نداء الوطن"
أن جزءاً من المساهمة بالدولار التي تودع في الصندوق المستقلّ سيخصّص لتلبية مطالب الأساتذة وحاجات المؤسسات التعليمية التي تسدّد بالعملة الخضراء من تأمين وغيره.
أما بالنسبة الى الأهالي غير القادرين على التسديد بالدولار النقدي، قال الأبّ نصر: "لهؤلاء سيتمّ تفعيل دور المكاتب الإجتماعية والجهات المانحة لتغطية تكاليف الأقساط بالدولار".