أسعد نكد لـ"نداء الوطن": الخدمات الموجودة لدى شركة كهرباء زحلة غير موجودة بأي مكان في لبنان

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أوضح المدير العام لشركة كهرباء زحلة أسعد نكد أنه منذ ثماني سنوات أنتجت الشركة كهرباء 24/24 بفاتورة مقبولة. وقال في حديث لـ"نداء الوطن": "كنا على أمل أن تنسحب تجربتنا الناجحة على جميع المناطق اللبنانية الى حين حل مشكلة كهرباء لبنان عامة، واستطاعت شركة كهرباء زحلة رغم التحدي أن تغطي منطقة تعداد سكانها حوالى 300 ألف نسمة". وأضاف مفنداً بالأرقام الكلفة: "منذ سنتين دخلنا بمرحلة من أصعب المراحل".وأعطى مثلاً: "تحتسب المصاريف المخصصة من اعطال ومازوت وصيانة، على دولار 24000 هذا الوقت الذي تفرض فيه التعرفة لحين تحصيل الفواتير من الناس يكون الدولار قد ارتفع بشكل جنوني والشركة تتقاضى الفواتير باللبناني بينما تدفع كل شيء بالدولار، الترانسات والمازوت وغيره من معدات".وأفصح نكد أن "الشركة بعد شهر مجبرة على الدفع لشركات المازوت كل يوم بحسب سعر صرف الدولار، يعني أنا اليوم تعرفتي أقبضها من المواطن على أساس دولار 24000، وإذ هي بالغد 28000، وربما بعد اسبوعين 35000 ليرة، الشهر الماضي ارتفع الدولار 11000 من 26000 الى 37000 والشركة تحاسب على ذات التعرفة التي عينت أول الشهر هنا تكمن المشكلة".وقال نكد: "من الأشياء الإيجابية للشركة ان تعرفتها لا تزال أقل بـ 4000 ليرة من تعرفة المولدات وتمد الناس بـ 18 ساعة كهرباء أما كهرباء لبنان صفر كهرباء لمدة عشرة أيام"، وأوضح أن "سياسة التقنين تعتمدها الشركة احساساً منها بوضع المواطنين المزري بهدف تخفيف الفاتورة لأن الناس تتذمر من كلفة الفاتورة العالية".وعما اذا تفاقمت المشكلة، قال: "اليوم إذا توقفت شركة كهرباء زحلة لسبب من الأسباب الاقتصادية كونها لم تعد لديها القدرة على تحمل الخسائر لأنها غير قادرة على دفع ثمن المازوت بالدولار حسب سعر الصرف اليومي ماذا سيفعل المواطن حينها؟ سيلجأ للمولدات ليضيء مع كهرباء لبنان لأنه لا يقدر على العيش من دون كهرباء، عندئذٍ بدل أن يدفع الفاتورة على أساس 9000 سيدفعها على أساس 14000 للمولدات هذا إن التزمت الموتورات بتعرفة الدولة، لأن الكثيرين يخالفون التعرفة ولا رادع لهم مع العلم أن المولدات تمد المواطن بـ7 ساعات وكهرباء زحلة تمد المواطن بـ 18 ساعة".وأضاف: "‏الخدمات الموجودة لدى شركة كهرباء زحلة غير موجودة بأي مكان في لبنان، الشركة مع المواطن ليلاً نهاراً في الشتاء والعواصف الثلجية، الصيانة دائماً متأهبة وموجودة حيث يوجد عطل والرد على التلفون يكون بشكل فوري في أي وقت، وكل موظفي الشركة من البقاع ومن كل الضيع لهذا لا يقبل أي موظف أن ينام وكهرباء زحلة غير مضاءة".