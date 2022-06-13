الإستشارات النيابية... مشاورات مُكثفة على أكثر من خط (الجمهورية)

ذكرت صحيفة "الجمهورية
" أنه لم يطرأ جديد حيال موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديدة، حيث بقي هذا الأمر في عهدة رئيس الجمهورية ميشال عون، التي تردّدت معلومات عن مبادرته الى تحديد موعد الاستشارات خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة، اي بعد انتهاء زيارة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت.
وفيما لم يصدر أي تأكيد رسمي من قبل القصر الجمهوري حول إجراء الاستشارات قبل نهاية الأسبوع الحالي، شهدت الساعات الماضية حركة مشاورات مكثفة على أكثر من خط، كان ابرزها اللقاء بين الرئيسين بري وميقاتي في عين التينة. وتناول فيه البحث المستجدات الاخيرة.