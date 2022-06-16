خطأ قاتل إرتكب بحق لبنان! (الجمهورية)

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أكد مرجع مسؤول أن "إتفاق الإطار" يبقى الأساس في ملف الترسيم والخطأ القاتل الذي ارتكب بحق لبنان وضيّع عليه وقتًا ثمينًا كان في إمكانه أن يستغله في الإستفادة من ثروته هو إصرار البعض على لعبة التشاطر والمماطلة والمزايدات السياسية، بالشراكة مع جهات داخلية تلبي عن قصد أو عن غير قصد رغبات خارجية لا تريد للبنان أن يستفيد من ثرواته ويخرج من أزمته.وشدد المرجع لصحيفة "" على ضرورة أن يسارع لبنان في الإتجاه الذي يقرّبه من الإستفادة من ثرواته في البحر، وعدم إنتظار ما ستسفر عنه المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، بل أن ثمة بلوكات أخرى في إمكان لبنان بدء أعمال التنقيب فيها.