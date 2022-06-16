صحف اليوم
16 حزيران 2022 - 00:18
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خطأ قاتل إرتكب بحق لبنان! (الجمهورية)

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خطأ قاتل إرتكب بحق لبنان! (الجمهورية)
Lebanon News
أكد مرجع مسؤول أن "إتفاق الإطار" يبقى الأساس في ملف الترسيم والخطأ القاتل الذي ارتكب بحق لبنان وضيّع عليه وقتًا ثمينًا كان في إمكانه أن يستغله في الإستفادة من ثروته هو إصرار البعض على لعبة التشاطر والمماطلة والمزايدات السياسية، بالشراكة مع جهات داخلية تلبي عن قصد أو عن غير قصد رغبات خارجية لا تريد للبنان أن يستفيد من ثرواته ويخرج من أزمته.
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وشدد المرجع لصحيفة "الجمهورية" على ضرورة أن يسارع لبنان في الإتجاه الذي يقرّبه من الإستفادة من ثرواته في البحر، وعدم إنتظار ما ستسفر عنه المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، بل أن ثمة بلوكات أخرى في إمكان لبنان بدء أعمال التنقيب فيها.
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