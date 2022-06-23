صحف اليوم 23 حزيران 2022 - 23:58 23/06/2022 23:58:40 المجلس النيابيّ الجديد: "منطق الأرقام في الاختيارات بات من زمن الماضي" (الجمهورية)

المجلس النيابيّ الجديد: "منطق الأرقام في الاختيارات بات من زمن الماضي"

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاختيارات بات من زمن الماضي",المجلس النيابيّ الجديد: "منطق الأرقام في,المجلس النيابيّ الجديد: "منطق الأرقام في الاختيارات بات من زمن الماضي"

LBCI News Lebanon



الإعلان

وقالت المصادر لصحيفة "



وأضافت انّ ميقاتي الذي فُوجىء بموقف جنبلاط الذي أيّد نواف سلام، فإنه على رغم من ذلك ومن ملاحظات جنبلاط على اداء حكومته الاخيرة، واعتماداً على إمساكه، أي جنبلاط، بورقة الميثاقية الدرزية كاملة وتَفهّماً منه (اي ميقاتي) للاحراج الذي طبعَ الخيارات الجنبلاطية الاخيرة، فإنه من الواضح انه سيتم تجاوز واقِع ما جرى وسيَحتكر جنبلاط التمثيل الدرزي في الحكومة الجديدة اذا قُدّر لها ان تشكّل".



ورأت المصادر نفسها أنّ "القوات بخيارها تحاول ان تحافظ على هوامش تعطيل بادعاءاتها انها ترغب في ان تمثّل وهي في هذه الخطوة تحافظ على حضورها في مواجهة التيار الوطني الحر".

كشفت مصادر الفريق الذي سمّى ميقاتي لتأليف الحكومة انه "مع المجلس النيابي الجديد بات معروفاً انّ منطق الارقام في الاختيارات اصبح من زمن الماضي، وبالتالي باتت العبرة في تثبيت النجاح وليس في عدد الارقام، وهذا ما انطبقَ على يوم الانتخابات الطويل في مجلس النواب، اي على انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس، كذلك تكرّس هذا الامر في انتخابات رؤساء اللجان النيابية واعضائها والمقررين، حيث انتصر التوافق على لغة الارقام".وقالت المصادر لصحيفة " الجمهورية " ان "الاستشارات النيابية الملزمة امس التي انتهت بتسمية ميقاتي الذي فرضَ نفسه خياراً متقدماً غير قابل للكسر".وأضافت انّ ميقاتي الذي فُوجىء بموقف جنبلاط الذي أيّد نواف سلام، فإنه على رغم من ذلك ومن ملاحظات جنبلاط على اداء حكومته الاخيرة، واعتماداً على إمساكه، أي جنبلاط، بورقة الميثاقية الدرزية كاملة وتَفهّماً منه (اي ميقاتي) للاحراج الذي طبعَ الخيارات الجنبلاطية الاخيرة، فإنه من الواضح انه سيتم تجاوز واقِع ما جرى وسيَحتكر جنبلاط التمثيل الدرزي في الحكومة الجديدة اذا قُدّر لها ان تشكّل".ورأت المصادر نفسها أنّ "القوات بخيارها تحاول ان تحافظ على هوامش تعطيل بادعاءاتها انها ترغب في ان تمثّل وهي في هذه الخطوة تحافظ على حضورها في مواجهة التيار الوطني الحر".

الإعلان