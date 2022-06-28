مسودة تشكيلة الحكومة على النار... (الجمهورية)

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كشفت مصادر معنية بملف التأليف عن أنه "بعيدًا عن الإستشارات النيابية الشكلية التي بدأها ميقاتي مع النواب أمس، فإن حركة مشاورات واتصالات جرت في الساعات الأربع والعشرين الماضية مرتبطة بعملية التأليف وتوزعت على خطوط سياسية عدة، وكان الرئيس المكلف حاضرًا فيها".وأشارت هذه المصادر لصحيفة "" إلى أن "البند الأساس التي تمحورت حوله هذه الإتصالات هو التعجيل في توليد الحكومة، من دون إغراق مهمة الرئيس المكلف بشروط وأفكار تعقد جهوده وتربك مسار التأليف، بل تقديم كل تسهيلات ممكنة من شأنها أن تسرع بولادة الحكومة."