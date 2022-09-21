صحف اليوم
21 أيلول 2022 - 00:06
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الجو بين الاشتراكي والقوات... متوتر (الاخبار)

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الجو بين الاشتراكي والقوات... متوتر (الاخبار)
Lebanon News
كشفت مصادر مطلعة أن الجو بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي متوتر إلى حدّ كبير جرّاء الحملة بين الحزبين و"التحريض"، مشيرة إلى أن القوات تردّ على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لكونه هو أول من وضع رسماً تشبيهياً للرئيس المقبل، أول خطوطه أن لا يكون رئيس مواجهة وغير استفزازي، وهو أعلن أن ليس لديه أي رئيس مواجهة قاصداً بالدرجة الأولى رئيس القوات سمير جعجع. 
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وكشفت المصادر لـ"الاخبار" أن القوات والسفير السعودي وليد البخاري يتحدثان الآن عن رئيس ليسَ من 8 آذار بعدَ أن كانَ سقفهما السابق رئيس سيادي من 14 آذار، مضيفة أن السفير السعودي في بيروت يتولّى الآن مهمة إعادة لمّ شمل ما يُسمى فريق 14 آذار من أحزاب سياسية والقوى التي تُطلِق على نفسها اسم التغييريين فضلاً عن النواب المستقلين.
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