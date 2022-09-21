صحف اليوم
21 أيلول 2022 - 00:21
Back

وفد صندوق النقد: انفتاح دولي مالي غزير على لبنان في حال إقرار القوانين المطلوبة (الجمهورية)

وفد صندوق النقد: انفتاح دولي مالي غزير على لبنان في حال إقرار القوانين المطلوبة (الجمهورية) Lebanon, news ,lbci ,أخبار أزمة, إصلاحات ,صندوق النقد,وفد صندوق النقد: انفتاح دولي مالي غزير على لبنان في حال إقرار القوانين المطلوبة (الجمهورية)
episodes
وفد صندوق النقد: انفتاح دولي مالي غزير على لبنان في حال إقرار القوانين المطلوبة (الجمهورية)
Lebanon News
أكد وفد صندوق النقد الدولي لبعض مَن التقاهم انه "مستعد للتساهل والتعاون اذا تم إقرار القوانين الإصلاحية الملحّة، شرط أن لا يتم تفخيخها او تفريغها من محتواها، مُبدياً ارتياحه الى التعديلات المطروحة على قانون السرية المصرفية الذي ردّه رئيس الجمهورية الى مجلس النواب".
 
وأوضح الوفد، بحسب مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" أنه في حال إقرار القوانين المطلوبة وابرام الاتفاق النهائي مع الصندوق "فسيحصل انفتاح مالي غزير على لبنان من جانب المؤسسات الدولية، اما اذا لم تتحمّلوا مسؤوليتكم فلا نستطيع أن نفعل لكم شيئاً وهناك دول كثيرة في العالم تنتظرنا".
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً