حرب "تهشيم" ضد فرنجية في موسكو (نداء الوطن)

من ضمن إطار الإستراتيجية "الباسيلية" المتعلقة بملف رئاسة الجمهورية، علمت "نداء الوطن" أن مستشار رئيس الجمهورية النائب السابق أمل أبو زيد، والذي فضّله رئيس التاير الوطني الحر النائب جبران باسيل على النائب الراسب زياد أسود في جزين، قام بزيارة منذ حوالى أسبوعين إلى العاصمة الروسية، وعقد سلسلة لقاءات بعيدة عن الإعلام مع مسؤولين روس تناولت الأوضاع اللبنانية.
وصحيح أن لأبو زيد علاقات مع الروس يحرص على تطويرها خصوصاً وأنه يطمح حالياً حسب المعلومات لتسلّم حقيبة وزارية ربما تكون وزارة الخارجية والمغتربين في آخر حكومة عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، إلا أن الملف الرئاسي كان حاضراً بقوة، وحاول أبو زيد أن يقنع الروس أن لا حظوظ لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية في الوصول إلى الرئاسة وأنه لا يتمتع بالمواصفات المطلوبة، حسب "نداء الوطن"
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وقدّم أبو زيد شرحاً للروس يتضمن عدم نيل فرنجية الغطاء المسيحي لأن حزب القوات اللبنانية ليس معه وتكتل التيار الوطني الحرّ لا يدعمه، وبالتالي فإن أبو زيد حاول الإيحاء للروس بأن دعمهم لفرنجية إن حصل سيكون ضدّ أغلبية الرأي العام المسيحي الذي أسقط فرنجية نيابياً في الإنتخابات الأخيرة ولم يحصل إلا على مقعد واحد لنجله طوني في زغرتا.