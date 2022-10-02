صحف اليوم
02 تشرين الأول 2022 - 00:23
02/10/2022 00:23:07
مصدر نيابي في الوطني الحر لـ "الشرق الأوسط" : التعديل الوزاري سيتخطى الوزيرين
مصدر نيابي في الوطني الحر لـ "الشرق الأوسط" : التعديل الوزاري سيتخطى الوزيرين
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LBCI News Lebanon
أفاد مصدر نيابي في "التيار الوطني الحر" لصحيفة "
الشرق الأوسط
" في ما خص تشكيل الحكومة بأن "الأمور بالاتجاه الإيجابي، وما يحصل عملية شدّ حبال، وآخر المعطيات تفيد بأن التعديل الوزاري سيتخطى الوزيرين".
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