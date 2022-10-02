صحف اليوم
02 تشرين الأول 2022 - 00:23
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مصدر نيابي في الوطني الحر لـ "الشرق الأوسط" : التعديل الوزاري سيتخطى الوزيرين

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مصدر نيابي في الوطني الحر لـ &quot;الشرق الأوسط&quot; : التعديل الوزاري سيتخطى الوزيرين
Lebanon News
أفاد مصدر نيابي في "التيار الوطني الحر" لصحيفة "الشرق الأوسط" في ما خص تشكيل الحكومة بأن "الأمور بالاتجاه الإيجابي، وما يحصل عملية شدّ حبال، وآخر المعطيات تفيد بأن التعديل الوزاري سيتخطى الوزيرين".
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