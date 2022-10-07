ميقاتي لم يعد مستعجلا (الجمهورية)

أكدت مصادر معنية بملف تشكيل الحكومة أن الامور لا تزال مفرملة لكن ليست مقفلة في انتظار أن "ينزل واضع الشروط عن الشجرة كالعادة".
ولفتت المصادر لـ"الجمهورية"
أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لم يعد مستعجلاً بعدما اكتشف أن الايجابية التي اعطيت له قبل سفره الى لندن لم تكن سوى حصان طروادة للحصول على واقع مُغاير لمسار الامور، وهو أسَرّ الى البعض أنه اذا تشكلت حكومة وفق شروط مقبولة كان به.
كمل لفتت هذه المصادر إلى أنه إذا تعذّر هذا الامر فإنّ الحكومة الحالية موجودة والنصوص القانونية والدستورية تؤكد انها مؤهلة لتسلّم صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جمهورية جديد، معتبرة أن زيارة بكركي امس ساعدته على التحصّن وراء هذا الموقف رغم انها تفضّل التأليف.