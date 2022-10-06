صحف اليوم
06 تشرين الأول 2022 - 23:55
06/10/2022 23:55:27
مصدر لـ "الأخبار": لبنان لن يتراجع عن التعديلات
مصدر لـ "الأخبار": لبنان لن يتراجع عن التعديلات
Lebanon, news ,lbci ,أخبار ترسيم,لبنان,مصدر لـ "الأخبار": لبنان لن يتراجع عن التعديلات
LBCI News Lebanon
أفاد مصدر رسمي معني لصحيفة
"الأخبار"
بأن لبنان أبلغ الوسيط الأميركي بأنه لن يتراجع عن التعديلات التي أرسلها، وأن على الولايات المتحدة أن تفي بوعودها لتسيير الأمور مع اسرائيل.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
صحف اليوم
لبنان
ترسيم
إقرأ أيضاً