صحف اليوم
06 تشرين الأول 2022 - 23:55
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مصدر لـ "الأخبار": لبنان لن يتراجع عن التعديلات

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مصدر لـ &quot;الأخبار&quot;: لبنان لن يتراجع عن التعديلات
Lebanon News
أفاد مصدر رسمي معني لصحيفة "الأخبار" بأن لبنان أبلغ الوسيط الأميركي بأنه لن يتراجع عن التعديلات التي أرسلها، وأن على الولايات المتحدة أن تفي بوعودها لتسيير الأمور مع اسرائيل. 
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