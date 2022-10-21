صحف اليوم
21 تشرين الأول 2022 - 00:24
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عون لن يوقع قانون الموازنة... (الجمهورية)

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عون لن يوقع قانون الموازنة... (الجمهورية)
Lebanon News
أفادت معلومات لصحيفة "الجمهورية" بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يتجه إلى عدم توقيع قانون الموازنة، إنما من دون أن يرده بالضرورة.
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وفي هذه الحال يصبح القانون نافذًا بعد مرور شهر على إحالته إلى رئيس الجمهورية.
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