صحف اليوم
21 تشرين الأول 2022 - 00:24
21/10/2022 00:24:48
عون لن يوقع قانون الموازنة... (الجمهورية)
عون لن يوقع قانون الموازنة... (الجمهورية)
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LBCI News Lebanon
أفادت معلومات لصحيفة "
الجمهورية
" بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يتجه إلى عدم توقيع قانون الموازنة، إنما من دون أن يرده بالضرورة.
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وفي هذه الحال يصبح القانون نافذًا بعد مرور شهر على إحالته إلى رئيس الجمهورية.
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