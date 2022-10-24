لهذه الأسباب هبط الدولار! (نداء الوطن)

امضى مصرف لبنان شارياً للدولار لأسابيع عدة من السوق بشكل يومي من مؤسسات الصرافة والتحويلات، من دون التدخّل بشكل مباشر في السوق من خلال ضخّ العملة الخضراء تاركاً الدولار على سجيّته.
وتعود سياسة شراء الدولارات التي كانت متّبعة، كما علمت "نداء الوطن"
من مصدر مطّلع، "لحاجته لتمويل مصاريف الدولة بالدولار لا سيما الرواتب والأجور والمساعدات الاجتماعية لموظفي القطاع العام بمن فيهم العسكريون والمتقاعدون، ودعم بعض الادوية والقمح وغيرها من مستحقات مترتبة للدولة وذلك من دون المس بالاحتياطي الالزامي، إلا ان كميات الدولارات التي حاز عليها زادت عن حاجته أخيراً لتلبية ما ورد في الموازنة من زيادة ضعفي الراتب، من هنا قرّر وقف شراء الدولارات وحصر عملياته ببيعها من خلال "صيرفة" حتى إشعار آخر".
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