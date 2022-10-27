الحكومة متعثرة إلا إذا... (الأخبار)

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نقلت مصادر مطلعة عن ميقاتي أمس قوله إنه "ما بقا محرزة نشكل حكومة لأننا تأخرنا كثيرًا".وأوضحت المصادر لصحيفة "" أن "ميقاتي مطمئن إلى أن الأطراف المسيحية والبطريركية المارونية لن تفتح مشكلًا معه على صلاحيات الرئاسة بعد نهاية الشهر الحالي، وأن الخارج سيتعامل معه كرئيس للحكومة، بالتالي، ليس مضطرًا لتأليف حكومة يتحمل مسؤولية قراراتها مستقبلًا."من جهة أخرى، تحدثت أوساط سياسية عن أيام فاصلة لتقرير مصير المشاورات والإتصالات لتشكيل الحكومة، وقالت إن العقبات في مسألة توزيع الحقائب أو منح الثقة باتت معروفة، والساعات المقبلة من العهد كفيلة بتظهير إذا كانت ثمة قطبة مخفية تكمن وراء التعقيدات التي تؤخر ولادة الحكومة.