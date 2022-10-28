صحف اليوم
28 تشرين الأول 2022 - 00:19
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لا تغييب للجيش في مسألة الترسيم (الجمهورية)

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لا تغييب للجيش في مسألة الترسيم (الجمهورية)
Lebanon News
استغربت مصادر مطلعة كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وتحديداً ما سمّاه "تغييب الجيش" مؤكدة لـ"الجمهورية" ان "لا تغييب للجيش في مسألة الترسيم ولا مساومة من أي نوع كانت، وان الامر منوط بالسلطة السياسية وهي التي تأخرت في الطلب من قيادة الجيش مساء امس تسمية من تراه مناسباً للمشاركة في الوفد اللبناني، وهذا ما حصل اذ تم تكليف العميد شحادة بالمهمة".
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وكان جنبلاط قد غرّد أمس على حسابه عبر تويتر قائلاً: "لماذا تغيب الجيش من ابرام الاتفاق حول الترسيم الذي يثبّت الهدنة ويؤكّدها. واين هي الشركة الوطنية للنفط واين هو الصندوق السيادي؟. ان تحركات المسؤولين في هذا الشأن تثير الريبة وكأن الموضوع هندسة مالية اضافية مصيرها الضياع والهدر".
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