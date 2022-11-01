محاولة لجمع "التغييريين" تحت راية "التشريع" (الاخبار)

يجول وفد من حزب "لنا"، التي تنتمي له النائبة حليمة قعقور، على النواب التغييريين الـ13 تباعاً لعرض مبادرة قوامها، بحسب عضو المكتب السياسي في "لنا" دارين دندشلي ،اتفاق الـ13 على العمل سوياً على أجندة تشريعية، تتألف من عدد من العناوين الجامعة كقانون استقلالية القضاء والسرية المصرفية وتحقيق المرفأ...
ولفتت دندشلي، لـ"الاخبار"
، إلى أنه يبقى لكل نائب أو مجموعة نواب الحرية في الخيارات السياسية والاقتصادية، وفي التعامل مع الاستحقاقات، موضحة أن المبادرة تستند إلى أن بين الـ13 مشتركات يُبنى عليها تشريعياً.