صحف اليوم 11 تشرين الثاني 2022 - 01:07 11/11/2022 01:07:59 سعر تعرفة الاتصالات على أساس "صيرفة" وليس 20 ألفاً (نداء الوطن)

مصادر "نداء الوطن": السعر الحقيقي الذي تجبيه "الاتصالات" ليس 20 ألفاً كما يدّعي القرم إنّما على أساس "صيرفة" والبالغ حوالى 30 ألف

Lebanon, news ,lbci ,أخبار منصة صيرفة,الاتصالات,مصادر "نداء الوطن": السعر الحقيقي الذي تجبيه "الاتصالات" ليس 20 ألفاً كما يدّعي القرم إنّما على أساس "صيرفة" والبالغ حوالى 30 ألف

LBCI News Lebanon



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وكان القرم قد أشار إلى أنه يريد مساعدة "أوجيرو" بعدما بات وضعها صعباً ودقيقاً، قائلاً: "لقد وضعنا التعرفة على أساس سعر 20 ألف ليرة للدولار وهو أصبح الآن 40 ألفاً، ونحن نحصّل نحو 2500 مليار في السنة وموازنة 2023 هي 5 آلاف مليار، لذا، فالحلّ، إما بدعم الدولة هذا القطاع وتغطية الفارق بسلف وإلا فسنضطر إلى إعادة النظر بالتعرفة عاجلاً أم آجلاً". أكّد مصدر مطّلع على واقع الاتصالات في حديث لـ" نداء الوطن " أنّ السعر الحقيقي الذي تجبيه وزارة الاتصالات ليس 20 ألفاً كما يدّعي وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، إنّما على أساس منصّة صيرفة والبالغ حوالى 30 ألف ليرة، وهو ما يزيد على 50% عن التعرفة التي كانت سابقاً.وكان القرم قد أشار إلى أنه يريد مساعدة "أوجيرو" بعدما بات وضعها صعباً ودقيقاً، قائلاً: "لقد وضعنا التعرفة على أساس سعر 20 ألف ليرة للدولار وهو أصبح الآن 40 ألفاً، ونحن نحصّل نحو 2500 مليار في السنة وموازنة 2023 هي 5 آلاف مليار، لذا، فالحلّ، إما بدعم الدولة هذا القطاع وتغطية الفارق بسلف وإلا فسنضطر إلى إعادة النظر بالتعرفة عاجلاً أم آجلاً".

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