صحف اليوم
13 تشرين الثاني 2022 - 01:03
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صيغة الكهرباء بين بري وميقاتي... لتمويل الفيول (الشرق الاوسط)

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صيغة الكهرباء بين بري وميقاتي... لتمويل الفيول (الشرق الاوسط)
Lebanon News
فيما لم يوضح ماهية صيغة في ملف الكهرباء التي اتفق عليها يوم امس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، رأت مصادر مواكبة للحراك الحكومي لإعادة إنتاج الكهرباء في لبنان، أن الصيغة يجب أن تكون لتمويل شراء الفيول، في إشارة إلى مناقصة الفيول التي أطلقتها وزارة الطاقة أواخر الشهر الماضي، لإعادة تشغيل معامل الإنتاج الكهربائية، بهدف تأمين تغذية كهربائية تصل إلى 10 ساعات يومياً.
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وأوضحت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن هناك عدة مقترحات لتمويل الفيول في ظل الضائقة المالية، أبرزها عبر مصرف لبنان، على أن يسترد المصرف المركزي تلك المبالغ من عائدات تحصيل الفواتير بعد رفع تعرفة الكهرباء وتحصيلها.
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