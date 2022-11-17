صحف اليوم
17 تشرين الثاني 2022 - 01:16
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فتح ملفات "العقارية" (الاخبار)

فتح ملفات "العقارية" (الاخبار) Lebanon, news ,lbci ,أخبار العقارات,فساد,فتح ملفات "العقارية" (الاخبار)
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فتح ملفات &quot;العقارية&quot; (الاخبار)
Lebanon News
بعد فتح ملف النافعة، تردّدت معلومات عن فتح ملف الفساد المستشري في دوائر السجلات العقارية. 

وعلمت صحيفة "الأخبار" أن ضباطاً وعناصر من فرع المعلومات يفتشون في مكاتب السجل العقاري في بعبدا لجمع معلومات حول ملفات تحوم حولها شبهات فساد.
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