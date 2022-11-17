صحف اليوم
17 تشرين الثاني 2022 - 01:16
17/11/2022 01:16:34
فتح ملفات "العقارية" (الاخبار)
فتح ملفات "العقارية" (الاخبار)
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LBCI News Lebanon
بعد فتح ملف النافعة، تردّدت معلومات عن فتح ملف الفساد المستشري في دوائر السجلات العقارية.
وعلمت صحيفة "
الأخبار
" أن ضباطاً وعناصر من فرع المعلومات يفتشون في مكاتب السجل العقاري في بعبدا لجمع معلومات حول ملفات تحوم حولها شبهات فساد.
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