مئة ألف وظيفة في قطر (الأخبار)

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ذكر مصدر ديبلوماسي أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ناقش مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على هامش القمة العربية في الجزائر مطلع هذا الشهر، موضوع استقبال قطر لعدد كبير من اللبنانيين في وظائف مختلفة بدءاً من مطلع السنة المقبلة.وأوضح المصدر لـ"" أن أمير قطر أبلغ ميقاتي أن بلاده تستعد لفتح أسواق عمل جديدة بعد انتهاء المونديال، وأن البنى التحتية الضخمة التي أُنشئت لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، سيتبعها برنامج استثماري يحتاج إلى عدد هائل من الموظفين، وهي مستعدة لاستقبال 100 ألف لبناني للعمل في اختصاصات مختلفة.ولفت المصدر إلى أن آل ثاني حرص على الإشارة إلى أن بلاده تريد أن يكون هؤلاء من كل المناطق ومن مختلف الطوائف.