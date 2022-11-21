صحف اليوم
21 تشرين الثاني 2022 - 00:50
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مئة ألف وظيفة في قطر (الأخبار)

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مئة ألف وظيفة في قطر (الأخبار)
Lebanon News
ذكر مصدر ديبلوماسي أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ناقش مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على هامش القمة العربية في الجزائر مطلع هذا الشهر، موضوع استقبال قطر لعدد كبير من اللبنانيين في وظائف مختلفة بدءاً من مطلع السنة المقبلة. 

وأوضح المصدر لـ"الأخبار" أن أمير قطر أبلغ ميقاتي أن بلاده تستعد لفتح أسواق عمل جديدة بعد انتهاء المونديال، وأن البنى التحتية الضخمة التي أُنشئت لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، سيتبعها برنامج استثماري يحتاج إلى عدد هائل من الموظفين، وهي مستعدة لاستقبال 100 ألف لبناني للعمل في اختصاصات مختلفة. 
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ولفت المصدر إلى أن آل ثاني حرص على الإشارة إلى أن بلاده تريد أن يكون هؤلاء من كل المناطق ومن مختلف الطوائف.
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