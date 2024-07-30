جبل النفايات في صيدا يتمدّد (الاخبار)

تحت عنوان "جبل النفايات في صيدا يتمدّد"، كتبت صحيفة "الاخبار":

لا تكاد سيرة جبل النفايات في صيدا تخبو حتى تعود إلى الواجهة، وهذه المرة من باب «تقاعد» معمل معالجة النفايات المنزلية (IBC) مرة جديدة عن القيام بمهمته الأساسية بفرز النفايات، مكتفياً بتحويلها إلى ... الجبل، رغم إعطاء إدارة المعمل مهلة ستة أشهر (انتهت آخر حزيران الماضي) لإصلاح الأعطال في المعمل وصيانة آلياته. غير أن الإدارة لم تلتزم بما تعهدت به، متذرعة بالأزمة الاقتصادية «التي أدت إلى تهالك المعمل». ولذلك، تعمل الشركة على تجميع النفايات بلا معالجة، فيما تسري أخبار في المدينة عن نية الشركة «الاستفادة من نحو 10 دونمات تابعة للبلدية لتجميع النفايات فيها أو التوقف عن استقبال النفايات».وفيما نفت مصادر في البلدية صحة هذه الأخبار، إلا أن الأزمة بدأت تأخذ مساراً تصاعدياً منذ نحو عامين.

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