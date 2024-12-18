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الأخبار: قواعد جديدة للعبور على المصنع

صحف اليوم
2024-12-18 | 00:42
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الأخبار: قواعد جديدة للعبور على المصنع
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الأخبار: قواعد جديدة للعبور على المصنع

قالت مصادر أمنية لـ"الأخبار" إن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري قامَ بتشكيلات جديدة للضباط والعناصر في مركز المصنع الحدودي، ممن كانت لهم علاقة جيدة بالقيادات السورية السابقة ما قد يؤثر على علاقتهم مع المسؤولين الجدد.

إلى ذلك، علم ان الادارة السورية الجديدة فرضت قواعد جديدة في التعامل مع الوافدين الى دمشق عبر الحدود اللبنانية، وطلبت من الإعلاميين الراغبين بزيارة سوريا التقدم بطلبات لدى السفارات او مراسلة وزارة الاعلام السورية. كما جرى الاتفاق مع الامن العام اللبناني على عدم السماح لاعلاميين بالعبور ما لم تكن بحوزتهم موافقة من السلطات الجديدة.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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