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رئيس بعثة “اليونيفيل” وقائدها العام في لبنان لـ“الشّرق الأوسط”: “استقرار هشّ” يسود بين نهر الليطاني والخط الأزرق

صحف اليوم
2025-05-06 | 23:53
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رئيس بعثة “اليونيفيل” وقائدها العام في لبنان لـ“الشّرق الأوسط”: “استقرار هشّ” يسود بين نهر الليطاني والخط الأزرق
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رئيس بعثة “اليونيفيل” وقائدها العام في لبنان لـ“الشّرق الأوسط”: “استقرار هشّ” يسود بين نهر الليطاني والخط الأزرق

شدّد رئيس بعثة “اليونيفيل” وقائدها العام في لبنان الجنرال أرولدو لاثارو، على أنّ حرّية حركة “اليونيفيل” ضرورية لتنفيذ ولايتها التي تتطلب منها العمل بشكل مستقل ومحايد في مراقبة ورصد الانتهاكات للقرار 1701 من أي طرف كان، بين “حزب الله” وإسرائيل.

 

وقال لصحيفة “الشّرق الأوسط” إنّ “استقرار هشّ” يسود في منطقة عمليات “اليونيفيل” بين نهر الليطاني والخط الأزرق، منذ التفاهم على وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني 2024.

 

وأوضح أنّ قوات “اليونيفيل” ساعدت الجيش اللبنانيّ على إعادة الانتشار في أكثر من 120 موقعًا دائمًا في الجنوب، إضافة إلى مواقع موقتة أخرى، كما اكتشفت نحو 225 مخبأً للأسلحة والذخائر سُلّمت إلى الجيش اللبنانيّ.

 

وعن مدى التزام “حزب الله” باتفاق وقف النار، لفت لاثارو، إلى أنّ “حفظة السلام قد اكتشفت أكثر من 200 مخبأ للأسلحة والذخائر”.

 

وقال: “بينما لاحظنا استمرار وجود قوات الدفاع الإسرائيلية، وشنّ غارات جوية، وقصف مدفعي من الجانب الإسرائيليّ، لم نرَ عددًا مماثلًا من الانتهاكات من الجانب اللبنانيّ وعلى أيّ حال، لم تكن هويات المنفذين واضحة، ولذلك لا يمكننا تحميل المسؤولية لطرف معين استنادًا إلى ملاحظاتنا”.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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