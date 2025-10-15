مستشار وزير المالية لـ“الأنباء الكويتية”: ما يحمله الوفد اللبنانيّ إلى واشنطن ينطوي على إيجابيات كبيرة

أكّد مستشار وزير المالية سمير حمود أنّ ما يحمله الوفد اللبنانيّ إلى واشنطن ليس نهائيًا وهو بشيء خجول، لكنّه ينطوي على إيجابيات كبيرة.



وأوضح لصحيفة “الأنباء الكويتية” أنّه في تفصيل الإيجابيات، هناك أوّلًا إنجاز كبير ينظر اليه صندوق النقد الدوليّ بإيجابية، وهو إقرار قانون السرية المصرفية، الذي يفتح الباب أمام أي اختبار أو تحقيق ماليّ.

وقال: “هناك أيضًا، قانون الإصلاح المصرفيّ ولو أنّ الصندوق يريد إضافات عليه، غير أنها لا تغير من الجوهر”.

وأضاف: “إنّ هذه الإضافات أو التصحيحات أخذت بها وزارة المالية وأرسلتها إلى مجلس الوزراء، ومع عودة الوزير ياسين جابر من واشنطن، ستبحث فيها الحكومة ثم يصدر مرسوم بتعديل القانون ويحال إلى المجلس النيابيّ”.

وكشف مستشار وزير المالية عن بعض الإصلاحات التي يحملها الوفد اللبنانيّ معه إلى واشنطن، في ظل اجتماعاته مع صندوق النقد الدوليّ، منها وقف التهرب من الضرائب، والاستعانة قريبًا بآلات سكانر حديثة في المرافئ لقطع الطريق أمام أي تلاعب وغش في محتوى الحاويات وقيمة البضائع وبالتالي تصحيح الرسوم الجمركية.