مواقف تنتظر مؤازرة أميركية ودولية (الجمهورية)

أكّدت أوساط مواكبة لصحيفة “الجمهورية”، أنّ كلام الرئيس جوزاف عون الذي أوحى باستعداد لبنان للدخول في مناخات التفاوض الجارية في المنطقة، يحظى بتغطية كاملة من جانب أركان الحكم جميعًا.

وأوضحت الأوساط أنّ المقصود به “رمي الكرة في الملعب الإسرائيليّ” في مسألة المفاوضات كما في مسألة استكمال خطة حصرية السلاح في يد الدولة.

وقالت الأوساط: “فسيبلغ لبنان القوى الدولية وفي مقدّمها الولايات المتحدة الأميركية، أنّ أي خطوة لاحقة سيلتزم بها لبنان جدّيًا، شرط أن تنفّذ إسرائيل ما عليها الآن، أي الانسحاب من النقاط التي تحتلها ووقف العمليات العسكرية والسماح بإعمار القرى المهدّمة وإعادة أهلها إليها”.