مكتب السيستاني حذَّر "حزب الله" من تبعات خطيرة لحرب بلا قواعد (الشرق الأوسط)

صحف اليوم
2025-10-15 | 01:10
0min
مكتب السيستاني حذَّر "حزب الله" من تبعات خطيرة لحرب بلا قواعد (الشرق الأوسط)

حذَّر مكتب المرجع الشيعيّ علي السيستاني “حزب الله” في لبنان، قبل أسابيع من اغتيال الأمين العام السابق حسن نصر الله،  من تبعات خطيرة لحرب بلا قواعد، وفق ما كشف رجال دين عراقيون ولبنانيون، لصحيفة “الشرق الأوسط”.

 

وقال رجل دين لبناني كان استمع إلى مضمون الرسالة خلال اجتماع عُقد بعد أسبوع من تفجيرات “البيجر”: “إنّ نصيحة المرجع الدينيّ شجّعت على اتخاذ قرارات تُولي الأولوية القصوى ليس فقط لحياة المؤمنين الشيعة، بل لعموم المدنيين من سكان لبنان”. 

 

وحذَّرت رسالة مكتب السيستاني، من أنّ “الاعتداء على لبنان لا حدود له، ونيران الحرب لا تضبطها قواعد ما يفرض تحمل مسؤولية حماية اللبنانيين”.

 

وشدَّدت رسالة مكتب السيستاني على ضرورة عدم استدراج لبنان إلى حروب تخدم أجندات خارجية تزيد معاناة شعبه، وفق ما أكّد اثنان من رجال الدين للصحيفة.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صحف اليوم

السيستاني

حذَّر

الله”

تبعات

خطيرة

قواعد

(الشرق

الأوسط)

