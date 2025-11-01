الأنباء الكويتية: مصادر ديبلوماسية أميركية رفيعة تقول ان لبنان ضيع فرصة الحل

قرار المواجهة البنانية لا يصرف عسكريًا، بل غايته تأكيد حق لبنان بسيادته الكاملة على أراضيه، وعدم القبول بأي احتلال ورفض الذرائع الإسرائيلية التي تحضر "غب الطلب" في كل مرة تعتدي فيها إسرائيل على لبنان مند العام 1948.



وقالت مصادر رفيعة لصحيفة "الأنباء الكويتية" تعليقًا على التهديدات الإسرائيلية المستحدثة بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان: "تزامنت هذه المواقف مع تداول معلومات منسوبة إلى مصادر ديبلوماسية أميركية رفيعة تقول ان لبنان ضيع فرصة الحل وهناك تخوف من الأسوأ".

