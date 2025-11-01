ذكرت مصادر مطّلعة أنّ الأميركيين صارحوا المسؤولين العرب بأنهم لن يقدروا على ممارسة ضغط أكبر على إسرائيل.

وكان المقصود هو الردّ على طلب الوسطاء العرب، أن تتوقّف إسرائيل عن العمليات العدائية في أكثر من منطقة عربية، بحجّة أنها تزيل تهديدات لأمنها.

وأوضحت مصادر رئاسية لصحيفة "الأخبار"، نقلًا عن تسريبات، أنّ "لبنان وحزب الله، وافقا على إشراك مدنيين في اللجنة"، وخضعت هذه التسريبات لتأويلات في بيروت، وسط اعتبارها من بعض الأوساط "شكلاً جديداً من أشكال الضغط".

مع العلم أن مصادر قريبة من الرئيس جوزاف عون نفت هذه التسريبات مؤكدة أنها "تلفيقات".