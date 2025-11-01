تدخّل عون وسلام عطّل مؤقتاً إقحامها في انقسام يهدد وحدتها (الشرق الأوسط)

أكد مصدر وزاري أن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تدخّل في الوقت المناسب لقطع الطريق على تهديد وزراء «القوات» و«الكتائب» بالخروج من الجلسة، إذا لم يُطرح اقتراح مشروع القانون المعجل المكرَّر الذي تقدم به الوزير رجي على التصويت، في مقابل تلويح وزراء «الثنائي» بالانسحاب ما لم يُطرح إجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ.

ولفت المصدر الوزاري لصحيفة ”الشرق الأوسط“ إلى أن الخلاف على قانون الانتخاب تحوّل إلى مادة سياسية مشتعلة، وهذا ما دفع برئيس الجمهورية جوزاف عون إلى إدراجه كبند أخير على جدول أعمال الجلسة، ليكون في وسع الوزراء إقرار البنود الأخرى.

وأشار المصدر الى أن الحكومة الآن في حالة انتظار، ريثما تتمكن اللجنة الوزارية من إنجاز المهمة التي كلفها بها مجلس الوزراء.

ولفت إلى وجود صعوبة في استحداث الدائرة الانتخابية السادسة عشرة المخصصة لتمثيل المنتشرين بـ6 مقاعد نيابية، وتوقع استبعادها من المقترحات التي سترفعها اللجنة إلى مجلس الوزراء.