مصادر وزارية لـ“الشرق الأوسط”: سعي لبنانيّ لتسهيل أي عملية تفاوضية مع إسرائيل لكن مشترطًا

سعى لبنان خلال الأسابيع الماضية، لتسهيل أي عملية تفاوضية مع إسرائيل تعالج بشكل نهائيّ الأزمة الأمنية على الحدود الجنوبية، بإعلان استعداده للتفاوض، مشترطًا أن تبقى المفاوضات غير مباشرة، ولا تتضمن أي شكل من أشكال التمثيل الدبلوماسيّ والسياسيّ، وفق ما كشفت مصادر وزارية لصحيفة “الشرق الأوسط”.

وأكّدت المصادر أنّ تل أبيب، في المقابل، لم تبدِ موافقة على مبدأ التفاوض من أساسه؛ إذ لم يتبلغ لبنان حتى الآن عبر الوسطاء بأي جواب من الجانب الإسرائيليّ.

كما أكّدت مصادر الصحيفة القبول، في حال كانت هناك حاجة لزيادة خبراء مدنيين تقنيين إلى الوفد العسكريّ’ الذي يشارك في اجتماعات اللجنة الخماسية المشرفة على تنفيذ الميكانيزم، بغرض التفاوض على النقاط الحدودية والتثبت تقنيًا منها.

وشدّدت على أنّ هؤلاء المدنيين سيكونون من التقنيين، وليسوا دبلوماسيين ولا سياسيين.