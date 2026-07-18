مصدر طرابلسي: اختيار طرابلس واسم شادي المولوي ليس بريئًا ويستهدف استقرار الشمال (أخبار اليوم)

أكد مصدر نيابي طرابلسي أن اختيار طرابلس وتحديد اسم المولوي - الذي تُطرح علامات استفهام كبيرة بشأن الاحكام الصادرة بحقه عن المحكمة العسكرية التي كان يتحكم بها حزب الله في تلك الفترة- ليس بريئاً، بل إنها محاولة يائسة لضرب الاستقرار في الشمال، وإلصاق التهم بمن كانوا في الصف الأول في مواجهة نظام الاسد.

ولفت لوكالة "أخبار اليوم" إلى أن المعطيات المتوفرة لديه والموثقة لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة تثبت أنه لا يوجد اي تدخلات بشؤون المدينة لا من شادي المولوي ولا من سواه.