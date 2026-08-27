الشرق الأوسط: فضل الله في طهران... هل تتجاوز زيارة حزب الله دور الدولة؟

رأت مصادر وزارية أن "العلاقة بين الحزب وإيران ليست بحاجة إلى اجتهاد، فهي جزء من تحالف يفتخر به الطرفان، وفي وقت يعمل فيه المسؤولون اللبنانيون على فصل المسارين، تأتي زيارة عضو كتلة حزب الله، النائب حسن فضل الله الى طهران لتطرح مجدداً مدى مراعاة الحزب لدور الدولة ومواقف مسؤوليها".

وقالت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط": "لا شك أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها مسؤول في حزب الله طهران ولن تكون الأخيرة، وإنما تكاد تكون المرة الأولى التي يتم الإعلان عنها بهذه الطريقة، من خلال بيان رسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، بما يعطي انطباعاً بأن اللقاء يأخذ طابعاً رسمياً يتجاوز كونه لقاءً مع نائب لبناني بل كأنه بين مسؤولين في دولتين".

ورغم ذلك أشارت المصادر الى أن "المسألة الأساسية اليوم هي في نتائج الزيارة، وما إذا كانت ستساهم في تسهيل المسار القائم أو ستزيده تعقيداً، خصوصاً أن فضل الله هو المكلف بالتفاوض مع الرئاسة اللبنانية".