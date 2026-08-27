الأنباء الإلكترونية: جولة مفاوضات روما المقبلة في النصف الثاني من أيلول...

أعرب السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى عن استعداد بلاده للتفاوض مع "حزب الله" "إذا كان لديه شيء ليقدمه"، مشدداً بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على أن واشنطن تريد للبنان أن يكون آمناً ومستقراً.



وفيما أكد عيسى أن مفاوضات روما ذات طابع تقني ولا ترتبط بمواعيد ثابتة، جازماً بأنها لن تتوقف، علمت "الأنباء الإلكترونية" من مصدر مطلع أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستعقد في روما خلال النصف الثاني من أيلول المقبل، ويأمل لبنان أن يتم فيها استئناف العمل على ما يُسمى بـ"المناطق التجريبية".