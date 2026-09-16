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الشرق الأوسط: عون يطلب تأجيل جلسة التفاوض مع إسرائيل...

صحف اليوم
2026-09-15 | 23:50
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الشرق الأوسط: عون يطلب تأجيل جلسة التفاوض مع إسرائيل...
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الشرق الأوسط: عون يطلب تأجيل جلسة التفاوض مع إسرائيل...

أفاد مصدر رسمي لبناني بأن رئيس الجمهورية جوزاف عون طلب تأجيل جلسة التفاوض الجديدة بين لبنان وإسرائيل بسبب عدم التجاوب الإسرائيلي مع المطالب اللبنانية واستمرار التصعيد العسكري، وآخره في "علي الطاهر"

 

وأوضح، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط أن عون اشترط جدول أعمال محدداً يسمح بتحقيق تقدم فعلي في المفاوضات لأنه يعتبر أنه لا جدوى من "التفاوض من اجل الصورة فقط"

وكشف أن تعليمات عون للسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض التي التقت بنظيرها الإسرائيلي تختصر بسبر إمكانية التقدم في المفاوضات في مجال تثبيت وقف نار حقيقي، واستكمال عملية إطلاق الأسرى اللبنانيين.

 

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

صحف اليوم

الأوسط:

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