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حراك أميركي لتنفيس الاحتقان بين لبنان وإسرائيل... وتمهيد لجولة مفاوضات جديدة (الجمهورية)

صحف اليوم
2026-09-16 | 00:14
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حراك أميركي لتنفيس الاحتقان بين لبنان وإسرائيل... وتمهيد لجولة مفاوضات جديدة (الجمهورية)
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حراك أميركي لتنفيس الاحتقان بين لبنان وإسرائيل... وتمهيد لجولة مفاوضات جديدة (الجمهورية)

أوضحت مصادر ديبلوماسية أن زيارة السفير الأميركي ميشال عيسى زوطر الغربية "جاءت محاولة حثيثة لتنفيس الاحتقان، وسبقت الاجتماع الذي عُقد في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن مساء أمس بين سفيرة لبنان ندى معوض وسفير إسرائيل يحيئيل لايتر"

 

وقالت لصحيفة "الجمهورية": "على رغم أنّ التوقعات الرسمية خفّضت من سقف النتائج، وأكّدت عدم إمكان تحقيق اختراق جدّي في أي مفاوضات لبنانية ـ إسرائيلية قبل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة، فإنّ الحراك الأميركي يحمل دلالتين أساسيتين، هما الإصرار على الحفاظ على خطوط التواصل مفتوحة، وعدم الإعلان الرسمي عن فشل المفاوضات. والتمهيد للاتفاق على جدول أعمال الجولة الثامنة من المفاوضات الموسعة المقرّرة في تشرين الأول المقبل، وسط تعقيدات مستمرة جراء رفض تل أبيب تقديم التزامات واضحة بالانسحاب من الأراضي اللبنانية".

 

وأضافت أن اللقاء بين معوض وليتر "عُقد في وزارة الخارجية الأميركية، حيث طرح الجانب اللبناني وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب، مع ربط أي تقدّم في تنفيذ الاتفاق بخطوات إسرائيلية ملموسة على الأرض"، مشيرة إلى أنّ الهدف الأساس من هذا الاجتماع اللبناني ـ الإسرائيلي كان التحقق من مدى إمكان توسيع المناطق التجريبية.


***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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